Воронежцам на уникальной скрипке сыграет скрипач-виртуоз

13 Февр. 2020 2020-02-13T08:32:17+03:00

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14 и 15 февраля в Воронеже выступит наследник знаменитой династии. На гастроли приедет молодой французский скрипач-виртуоз Франсуа Пино-Бенуа.

Музыкант является потомком известного дворянского рода, представители которого дали миру большое количество деятелей искусств. Среди них архитекторы, скульпторы, художники, литераторы, музыканты. В том числе работавшие в России. По проектам архитектора Леонтия Бенуа построены великолепные здания в Петербурге, а художник Александр Бенуа оформлял спектакли знаменитых «Русских сезонов» Дягилева.

- Франсуа Пино-Бенуа уверенно продолжает традиции своего именитого рода. Говоря о мастерстве молодого скрипача, музыкальные критики акцентируют внимание на его виртуозной технике и выразительности интерпретаций, - сообщили организаторы.

Франсуа играет на уникальной скрипке с удивительной судьбой. Ее имя «Женева», инструмент изготовлен в Кремоне в XVIII веке. В XX веке он принадлежал легендарному французскому скрипачу и композитору Люсьену Дюрозуару. Во время Первой мировой войны скрипка спасла музыканту жизнь: благодаря ей Дюрозуар служил не на передовой, а в оркестре.

Франсуа Пино-Бенуа сыграет воронежцам Пятый скрипичный концерт Анри Вьётана, бельгийского скрипача и композитора, семь лет работавшего в Санкт-Петербурге в должности солиста Императорских театров. Творчество Вьётана высоко ценил Чайковский. 17 февраля исполняется 200 лет со дня рождения Анри Вьётана.

Франсуа Пино-Бенуа выступит в сопровождении Академического симфонического оркестра филармонии. Концерт посетит родственница композитора Агнес Мари Бриоль Менса.

ИСТОЧНИК KP.RU