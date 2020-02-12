В Воронежской области инспекторов ГИБДД обвиняют в том, что они «закрыли глаза» на ДТП

12 Февр. 2020 2020-02-12T23:19:20+03:00

В течение следующих двух недель в страховой компании были застрахованы 2 автомобиля, участвовавших в ДТП Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

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До 12 лет лишения свободы грозит теперь уже бывшим сотрудникам аннинского отделения ГИБДД - 30-летнему Максиму Гранкину и 40-летнему Константину Вороширину. Их обвиняют в получении взятки ( п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

По сообщению прокуратуры Аннинского района, в мае 2019 года в диспетчерскую службу поступило сообщение о ДТП с двумя автомобилями в Анне. На место аварии прибыли сотрудники ГИБДД Гранкин и Вороширин. Однако в установленном порядке ДТП первоначально не было зарегистрировано. При этом ни автомобиль виновника ДТП, ни пострадавшего в ДТП застрахован не был.

- В течение следующих двух недель в страховой компании были застрахованы 2 автомобиля, участвовавших в ДТП, и один из автомобилей продан соучастнику преступного сговора. Сотрудники ГИБДД составили подложные документы о ДТП, которые послужили основанием для обращения юриста водителя, якобы признанного потерпевшим, в страховую компанию для получения суммы страхового возмещения, - отмечают в прокуратуре.

Сотрудников ГИБДД обвиняют в получении взятки - 40 тысяч рублей за внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, а также за незаконное бездействие – не привлечение виновного к административной ответственности.

Уголовное дело направлено в районный суд. Дело в отношении водителей автомобилей, которые попали в ДТП и участвовали в сговоре с сотрудниками ГИБДД, уже рассматривается в суде. Им предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159.5 УК РФ (покушение на мошенничество в сфере страхования).

ИСТОЧНИК KP.RU