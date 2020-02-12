2020-02-12T23:05:01+03:00
Общество

Инспектора МЧС из Воронежской области уволили за фиктивное обвинение в поджоге

Кроме того, если мужчина не обжалует решение суда, ему придется заплатить 120 тысяч рублей
Олег ИВАНОВ
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Все началось с того, что одного из местных жителей обвинили в поджоге поляВсе началось с того, что одного из местных жителей обвинили в поджоге поляФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Каширский районный суд оштрафовал 35-летнего Дениса Мешалкина на 120 тысяч рублей. Мужчина работал инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Новоусманскому и Каширскому районам ГУ МЧС России по Воронежской области. Теперь же он уволен. Его обвинили в служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ).

Как установлено судом, в августе 2016-го инспектор решил фиктивно повысить показатели по выявлению нарушителей требований пожарной безопасности. Он составил в отношении невиновного мужчины фиктивные протокол. Якобы тот виновен в поджоге поля.

- Сотрудник МЧС внес в официальные документы заведомо ложные сведения о совершении административного нарушения, что повлекло незаконное привлечение гражданина к ответственности в виде штрафа, - комментируют в областной прокуратуре.

Денис Мешалкин вину не признал. Он уверен, что составил административный материал, так как его ввели в заблуждение.

Однако суд посчитал представленные государственным обвинителем доказательства достаточными для обвинительного приговора. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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