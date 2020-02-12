2020-02-12T22:37:03+03:00
Общество

В Воронеже детсад обязали выплатить 600 тысяч рублей за вылитый на ребенка компот

Девочка получила ожоги I, II и III степени
Олег ИВАНОВ
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Ребенок два месяца находился на лечении в больницеРебенок два месяца находился на лечении в больницеФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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12 февраля Ленинский районный суд рассмотрел иск жительницы Воронежа к детскому саду № 83 о компенсации морального вреда.

В апреле 2017 года тогда еще 6-летняя дочь этой женщины была в одной из групп садика. Девочка столкнулась с помощником воспитателя - та несла кастрюлю с горячим компотом. В момент столкновения на малышку вылилось больше литра компота. Она получила ожоги I, II и III степени, которые согласно экспертизе квалифицируются как причинившие вред здоровью средней тяжести.

Ребенок два месяца находился на лечении в больнице. Ей пришлось проводить операцию. Было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

- Суд, согласившись с заключением прокурора, вынес решение о взыскании в пользу пострадавшего ребенка 500 тысяч рублей, в пользу ее мамы – 100 тысяч рублей, - отметили в пресс-службе областной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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