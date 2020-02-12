Прокуратура проверит, почему 14-летняя школьница отравилась газом в Воронеже
Прокуратура Воронежской области проверит, почему 14-летняя девочка отравилась газом в Железнодорожном районе. ЧП случилось 11 февраля в квартире многоэтажного дома по улице Артамонова. Мы уже рассказывали, что школьница принимала ванну, и ей стало плохо. Бабушка быстро сориентировалась: выключила колонку и открыла окно.
- Потерпевшая девочка, которую обнаружила без сознания бабушка, доставлена бригадой скорой помощи в медицинское учреждение, угроза ее жизни в настоящее время отсутствует, - прокомментировали в прокуратуре.
В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям управляющей компании и газоснабжающей организации по соблюдению требований закона при техническом обслуживании.
ИСТОЧНИК KP.RU