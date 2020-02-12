В 2020 году в Воронеже дизайн-регламенту будут соответствовать 74 улицы
Речь идет об улицах магистральных либо исторического центра
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Глава города Вадимом Кстениным поставил задачу - до конца 2020 года привести входные групп в соответствие с требованиями дизайн-регламента на всех улицах строгой регламентации. Это 74 улицы в шести районах.
В первую очередь проект решено реализовать на Ленинском проспекте, а также улицах Генерала Лизюкова, Фридриха Энгельса, Кольцовская и Домостроителей.
По информации управления главного архитектора в Воронеже в 2019 году приведено в соответствие 1144 входные группы. Всего с начала реализации проекта – 4605.
ИСТОЧНИК KP.RU