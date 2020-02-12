В Воронеже для лечения сосудов закупят оборудование почти на 257 млн рублей

12 Февр. 2020 2020-02-12T19:14:34+03:00

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В 2020 году в региональный сосудистый центр (РСЦ) и первичные сосудистые отделения поставят новое оборудование почти на 257 млн рублей. Планируется приобрести 11 единиц оборудования в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Об этом 12 февраля сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Воронежской области.

- В РСЦ, который работает на базе областной больницы №1, закупят ангиографический комплекс. С его помощью можно выполнять эндоваскулярные вмешательства на коронарных и внутримозговых артериях, - уточняют в облздраве.

Также в ВОКБ №1 установят новый диагностический комплекс для ультразвуковых исследований, 128-срезовый томограф, кинезиотерапевтическая установка, два вертикализатора (подъемника для больных) и аппарат для искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Аппараты ИВЛ также закупят в первичные сосудистые отделения больниц скорой помощи №1 и №8, а в БСМП №10 появятся новый ангиографический комплекс и 64-срезовый томограф.

ИСТОЧНИК KP.RU