Чиновники из Воронежской области предлагают бороться с «экспансией» сетевых магазинов

12 Февр. 2020 2020-02-12T18:55:27+03:00

Правда, пока не ясно, найдут ли какое-либо воплощение эти стремления

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Местный малый и средний бизнес не смогут выдержать конкуренцию с сетевыми магазинами – эту мысль озвучил Иван Тюрин, общественный советник главы Новоусманского района, на встрече с Аллой Осиповой, замруководителя департамента предпринимательства и торговли Воронежской области.

- Предприниматели вынуждены переходить на другую логистику поставок, сокращать рабочие места, а то и вовсе - закрывать торговые точки, что никак не стимулирует ни конкуренцию, ни развитие потребительского рынка, - считает Иван Тюрин.

Так, в Новоусманском районе представлены два крупных федеральных ритейлера. У одного - 17 магазинов. Его конкурент контролирует 12.

По закону, торговая сеть не имеет права расширяться, если годом ранее ее доля на продовольственном рынке района превысила 25%.

Алла Осипова сообщила, что попытки изменения закона «О торговле» в части контроля «ритейлерской экспансии» предпринимались, однако поддержки в центральном аппарате федеральной антимонопольной службы они не нашли. Однако она пообещала поддержку в оформлении итогов встречи в конкретную законодательную инициативу.

ИСТОЧНИК KP.RU