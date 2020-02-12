2020-02-12T18:36:55+03:00
Общество

В мэрии Воронежа показали примеры праздничного оформления к 75-летию Победы

В центре города появятся флаговые композиции и фотозоны
Олег ИВАНОВ
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Примеры композицийПримеры композицийФото: с сайта мэрии Воронежа
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В мэрии Воронежа показали примеры праздничного оформления города к празднованию 75-летия Великой Победы. Напомним, в этот юбилейный год по ходу движения «Бессмертного полка» будет убрана коммерческая реклама, а все рекламные носители будут задействованы в размещении патриотической продукции.

- Мы изменили подходы к тому, как нужно создавать праздничное настроение – в этом году реализованы новые концепции иллюминации улиц и новогоднего убранства Воронежа. Мы будем по-новому подходить и к оформлению города к празднованию 75-летия Победы, - рассказал Вадим Кстенин.

Так, в администрации продемонстрировали необычные флаговые композиции, консоли на опорах освещения и фотозоны, которые появятся в центре Воронежа к 9 мая.

Примеры композиций Фото: с сайта мэрии Воронежа

Примеры композицийФото: с сайта мэрии Воронежа

Примеры композиций Фото: с сайта мэрии Воронежа

Примеры композицийФото: с сайта мэрии Воронежа

ИСТОЧНИК KP.RU

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