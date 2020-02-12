Рейсовый автобус на воронежской трассе влетел в «Ладу Веста»

12 Февр. 2020 2020-02-12T18:10:17+03:00

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Последствия аварии Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

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12 февраля примерно в 15.30 минут в Хохольском районе рейсовый автобус влетел в автомобиль «Лада Веста». ДТП случилось на автодороге «Воронеж-Луганск».

По предварительным данным, за рулем отечественной легковушки был 44-летний воронежец. Он ехал со стороны поселка Устье. Мужчина выезжал с второстепеной дороги и не предоставил преимущество рейсовому автобусу, которым управлял 51-летний россошанец.

Водитель автобуса следовал по маршруту «Воронеж – Россошь». Он ехал по главной дороге и не успел затормозить перед выскочившей на дорогу «Ладой».

- В результате столкновения автобус съехал в кювет, водитель автомобиля «Лада Веста» получил телесные повреждения и доставлен в медучреждение. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП, - комментируют в региональном ГУ МВД.

Полицейские разбираются в причинах ДТПФото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU