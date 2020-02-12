Воронежская ОПГ на «отмывке» денег заработала 4 миллиона рублей

12 Февр. 2020 2020-02-12T17:54:34+03:00

Банда работала в течение двух лет

Изменить размер текста: A A

- Задержаны шесть жителей Воронежской области в возрасте от 24 до 47 лет, которые занимались осуществлением банковских операций без регистрации кредитной организации и без наличия лицензии, - сообщила 12 февраля официальный представитель ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова.

На протяжении двух лет эта ОПГ обналичивала деньги для физлиц и некоторых компаний за вознаграждение. Мошенники использовали счета 17 подконтрольных организаций. По сути, это были фирмы-однодневки, которые ничем не занимались. Управляли их банковскими счетами удаленно.

Как правило, клиент перечислял средства на счета указанных фирм под видом оплаты какого-либо товара. Затем мошенники снимали деньги со счетов через кассу кредитного учреждения либо через банкоматы и возвращали клиенту.

Так, им удалось заработать более 4 млн рублей. Представляете, какие суммы в таком случае им удалось «отмыть»?

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». А это до 7 лет тюрьмы.

Полицейские обыскали жилища фигурантов, изъяли деньги, компьютеры и ноутбуки, носители электронной информации, мобильные телефоны, печати и штампы различных организаций, банковские карты и другие предметы.

ИСТОЧНИК KP.RU