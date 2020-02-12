В Воронеже мэр обнадежил жильцов двух улиц без фонарей

12 Февр. 2020 2020-02-12T17:44:16+03:00

К тьме на улице жители улицы Мордасовой уже привыкли. Фото: из архива «КП»

Вадим Кстенин заявил, что начался перевод наружных сетей «Воронежгорсвету». Когда он закончится, появится свет

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На приеме жительница дома № 61 по улице Владимира Невского Надежда Ушакова спросила мэра Воронежа Вадима Кстенина, когда на улицах Владимира Невского и Мордасовой снова будут светить фонари. Напомним, их отключили от сети в июле 2019 года якобы из-за постановления Арбитражного суда, потребовавшего оплачивать свет не в квитанции за обще имущество, а отдельно. Между «ТНС Энерго Воронеж» и мэрией договор на этот счет не заключен. Как пояснили в городской администрации, после строительства ДСК просто «забыл» передать на баланс специальной организации фонари. Ранее уличное освещение на улице Мордасовой надолго выключали в конце 2017-го.

– Для того, чтобы появился свет, в первую очередь необходимо передать сети на баланс МКП «Воронежгорсвет», что и запланировано в ближайшее время, – заявил Вадим Кстенин.

Впрочем, по сведениям «КП», передача на баланс муниципальному предприятию уличных фонарей займет немало времени – до года.

Кроме того, Надежда Ушакова пожаловалась мэру на межквартальные проезды, требующие ремонта, и захламленность лесополосы.

Вадим Кстенин поручил руководителям управления дорожного хозяйства Олегу Котову и управы Коминтерновского района Юрию Бавыкину взять содержание территории микрорайона на личный контроль и оперативно ее благоустроить.

– Все места, где вы указали на непорядок, будут приведены в должное санитарное состояние, – пообещал мэр.

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ИСТОЧНИК KP.RU