В Воронеже начали экспериментальные работы над двигателем новой ракеты «Союз-5»

12 Февр. 2020 2020-02-12T17:02:10+03:00

Уже провели два успешных испытания первой энергетической установки

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В Воронежском центре ракетного двигателестроения стартовали экспериментальные работы: там трудятся над четырехкамерным двигателем РД0124МС для второй ступени перспективной российской ракеты космического назначения «Союз-5». Это ракета разработки самарского РКЦ «Прогресс».

На огневом стенде воронежского предприятия провели два успешных испытания первой энергетической установки с укороченным соплом. Специалисты подтвердили устойчивость работы камеры сгорания при пониженном давлении. Данный режим работы предусмотрен при эксплуатации двигателя РД0124МС в составе ракеты-носителя.

Начальный этап эксперимента позволит получить расчетные данные, необходимые для перехода к испытаниям двигателя в сборе и определения его характеристик.

- В качестве прототипа для новой разработки мы взяли один из самых эффективных ракетных двигателей - РД0124А тягой 30 тонн, эксплуатируемый в настоящее время в составе семейства РН «Ангара», а также в модифицированном виде – в составе ракет-носителей «Союз-2». Максимальное заимствование агрегатов данного двигателя позволит обеспечить отработку РД0124МС при минимальном финансировании, - комментирует главный конструктор Виктор Горохов.

У нового российского ракетного двигателя РД0124МС - тяга 60 тонн. Он работает на компонентах топлива «нафтил – жидкий кислород».

ИСТОЧНИК KP.RU