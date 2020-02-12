В Воронеже возбудили дело против «ВАСО» за аварию, оставившую без тепла 12 тысяч человек

12 Февр. 2020 2020-02-12T16:43:57+03:00

Спецпрокуратура требует наказать виновников того, что трубопровод до сих пор не приведут в порядок

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Сотрудники воронежской прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах возбудили административное дело в отношении ПАО «ВАСО». Специалисты авиазавода уже вторые сутки не могут починить трубопровод на улице Циолковского, 27, находящийся в ведении предприятия. Из-за прорыва трубы диаметром 600 миллиметров без тепла и горячей воды вынуждены обходиться 12 тысяч жителей 29 многоэтажек и детские сады №№ 42 и 180.

Дело возбудили по статье 7.23 КоАП РФ, карающей за нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами. Ответственность по ней – штраф (для должностных лиц от 500 до 1 тысячи рублей; на юрлиц - от 5 до 10 тысяч рублей).

Напомним, систему отопления в домах перевели на резервный источник, который не позволяет ей полностью остыть. Сделали это для того, чтобы после завершения ремонта и пуска котельной теплоснабжение восстановили быстрее.

В детсадах, как утверждают в мэрии, температура пока соответствует санитарным нормам. Ее регулярно измеряют. Если температура станет слишком низкой, родителей попросят забрать малышей.

Прогнозов, когда вернут тепло и горячую воду, пока не дают.

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ИСТОЧНИК KP.RU