17-летний парень провел лето, раскладывая закладки с наркотиками в Воронеже

12 Февр. 2020 2020-02-12T15:47:10+03:00

Кроме того, подросток «трудился» и в Борисоглебске

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Два летних месяца 2018 года, июль и август, могут обернуться тюремным сроком для парня из Борисоглебска. В то время ему было только 17 лет. Однако подросток стал участником преступной группы. Он продавал наркотики: прятал их в специально оборудованные тайники в Борисоглебске и Воронеже.

О том, где нужно сделать «закладку» ему сообщал один из участников группы через мобильную связь и интернет. Преступников остановили сотрудники ГУ МВД России по Воронежской области. В отношении других участников уголовное дело расследовалось в отдельном производстве.

Сам же парень обвиняется по «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере) и ч.3 ст.30, п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

Руководитель Борисоглебского межрайонного следственного отдела регионального СУ СКР Юрий Абуладзе рассказал, что на предварительном следствии подросток признал вину частично. Следствием собрана исчерпывающая доказательственная база. Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU