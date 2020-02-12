В Воронежской области будут судить мужчину за взятку сотруднику ГИБДД

12 Февр. 2020 2020-02-12T15:35:25+03:00

Пьяный автомобилист катался по Бутурлиновке без прав и документов на машину, когда его остановил инспектор

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В Бутурлиновке будут судить гражданина Узбекистана за попытку подкупа сотрудников ГИБДД. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Воронежской области в среду, 12 февраля.

В декабре прошлого года инспекторы остановили автомобиль «Daewoo Nexia», за рулем которого был 39-летний мужчина. Во время проверки документов выяснилось, что водитель катается по городу пьяным без прав и документов на авто.

Мужчина не растерялся и предложил сотрудникам ГИБДД взятку в 10 тысяч рублей. От денег инспекторы отказались. Автомобилиста доставили в отдел полиции, где он положил на стол правоохранителя еще 20 тысяч рублей. Процесс зафиксировали камеры видеонаблюдения.

На мужчину возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу). направлено в Бутурлиновский районный суд для рассмотрения по существу. Автомобилисту грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU