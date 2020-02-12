В Воронежской области будут судить мужчину за взятку сотруднику ГИБДД
В Бутурлиновке будут судить гражданина Узбекистана за попытку подкупа сотрудников ГИБДД. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Воронежской области в среду, 12 февраля.
В декабре прошлого года инспекторы остановили автомобиль «Daewoo Nexia», за рулем которого был 39-летний мужчина. Во время проверки документов выяснилось, что водитель катается по городу пьяным без прав и документов на авто.
Мужчина не растерялся и предложил сотрудникам ГИБДД взятку в 10 тысяч рублей. От денег инспекторы отказались. Автомобилиста доставили в отдел полиции, где он положил на стол правоохранителя еще 20 тысяч рублей. Процесс зафиксировали камеры видеонаблюдения.
На мужчину возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу). направлено в Бутурлиновский районный суд для рассмотрения по существу. Автомобилисту грозит до шести лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU