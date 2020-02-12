В воронежском центре медицины катастроф будут работать на отечественном вертолете

12 Февр. 2020 2020-02-12T15:19:57+03:00

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Центр медицины катастроф заключил с авиакомпанией «СКОЛ» контракт на выполнение плановых и экстренных перелетов по Воронежской области и за пределами региона. Его сумма - примерно 79,5 млн рублей. Количество летных часов по соглашению составляет 600. Напомним, максимальная сумма контракта была 106,6 млн рублей.

10 февраля многофункциональный вертолет отечественного производства «АНСАТ», оснащенный оборудованием для оказания медицинской помощи на борту, заступил на первое в этом году дежурство.

Санитарная модификация вертолета включает в себя съемные носилки и места для медперсонала. Пространство вокруг медицинского модуля позволяет оказывать первую помощь на месте происшествия, выполнять интубацию, непрерывную сердечно-легочную реанимацию и мониторинг состояния пациента во время полета.

- За 2019 год специалисты центра медицины катастроф осуществили 1899 выездов на санитарном автотранспорте и 264 вылета на вертолете, - отмечает главный врач центра медицины катастроф Александр Артемов.

К слову, в прошлом году в рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранения» были построены две вертолетные площадки с возможностью круглосуточного использования: в Павловской и Борисоглебской районных больницах.

26 февраля 2019 года Центр медицины катастроф заключил с ООО «ЗМТ-Логистик» контракт на 63,8 млн рублей. Компания будет выполнять плановые и экстренные перелеты по Воронежской области и в другие регионы. Количество летных часов по тому контракту также было равно 600. Тогда использовался многофункциональный вертолет легкого класса EurocopterEC 135 T2+.

Эвакуация пациента в Воронежской области на новом вертолете АНСАТ.

ИСТОЧНИК KP.RU