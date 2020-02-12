В Воронеже мужчина украл забытую на лавочке сумку с деньгами и документами

12 Февр. 2020 2020-02-12T14:58:23+03:00

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В Воронеже мужчина забрал забытую на лавочке сумку и попал под уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в среду, 12 февраля.

В полицию обратился 46-летний местный житель. Он рассказал, что случайно оставил сумку с мобильным телефоном, документами и банковскими картами на лавочке в парке. А когда вернулся, то на прежнем месте ее не нашел.

Правоохранители установили, что с банковских карт воронежца происходило списание денег. По полученной информации удалось определить торговые центры, в которых происходила оплата похищенными картами. А затем по записям с камер видеонаблюдения сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 48-летний местный житель. Его задержали по месту жительства.

В отделе полиции он признал свою вину. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Теперь мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU