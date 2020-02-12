Воронежцам рассказали, когда будет включаться подсветка «маяка» у парка «Алые паруса»

12 Февр. 2020 2020-02-12T14:43:46+03:00

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5 февраля в Воронеже запустили опору ЛЭП, ставшую из-за своего стилизованного вида настоящим арт-объектом – это «маяк» на левом берегу водохранилища рядом с парком «Алые паруса».

Представители компании «Россети» сообщили, что включать иллюминацию на 46-метровой ЛЭП будут каждую неделю с пятницы по воскресенье. Если зимой подсветка будет работать с 20.00 до 21.30. То летом - с 21.30 до 23.00. Кроме того, обещают, что «маяк» будет «загораться» разными цветами и по праздникам.

ИСТОЧНИК KP.RU