2020-02-12T14:22:07+03:00
Общество

Жительница Воронежской области через суд добивается назначения пенсии

Ей отказали в выплатах якобы из-за нехватки трудового стажа
Олег ИВАНОВ
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Управление Пенсионного фонда в Калачеевском районе отказало местной жительнице в страховой пенсии по старости. Однако в прокуратуре решили, что это нарушение законодательства.

Дело в том, что в ноябре 2019 года женщина обратилась в ПФР с просьбой назначить пенсию. Ранее ей уже отказывали в этом вопросе, так как для этого якобы не хватало трудового стажа. Женщина решила, что это ошибка, ведь она трудилась нужное количество лет, однако почему-то не все они были учтены. Тогда местная жительница добилась через суд, чтобы в ее трудовой стаж включили необходимый период.

- Предъявив уж имеющееся судебное решение, она вновь обратилась с заявлением о назначении страховой пенсии, в чем ей было Пенсионным фондом отказано, даже несмотря на решение суда, - комментируют в прокуратуре.

В итоге прокурор района обратился в суд сам с иском о признании решения Калачеевского ПФР незаконным. Иск был удовлетворен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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