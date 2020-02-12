2020-02-12T14:09:00+03:00
Общество

В Воронеже выписали мать и чудо-ребенка, развивавшегося вне матки

У девочки нет ни внешних, ни внутренних патологий
Олег ИВАНОВ
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Анастасия - спокойный ребенок и понемногу набирает необходимый весАнастасия - спокойный ребенок и понемногу набирает необходимый весФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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В Воронеже выписали 38-летнюю Евгению Батурину и ее новорожденную дочку Анастасию: женщина выносила и родила здорового ребенка, который развивался не в матке, а в брюшной полости – это уникальный случай в мировой медицинской практике. Мама и малышка чувствуют себя хорошо. Вместе с другими членами семьи после выписки чудо-девочка отправилась в родной Богучар.

Напомним, 38-летняя женщина родила девочку 17 января – хотя еще месяц назад даже не подозревала, что беременна. Женщина трудится кондитером в одном из ресторанов. Все это время она ходила на работу, пока не почувствовала необычное шевеление внутри себя.

17 января в 22:30 врачи перинатального центра ВОКБ №1 приняли сложнейшие роды – матери понадобилось перелить 3 литра крови. Девочка появилась на свет живой и здоровой. Вес - 2150 граммов и рост - 46 см.

- Этот случай уникален тем, что мама доносила беременность вне матки до такого срока – 34-35 недель, а физические параметры малыша соответствуют возрасту, в котором он родился, - пояснила главный неонатолог региона Людмила Ипполитова. - Мы, конечно, ставим ребенку недоношенность 1 степени, но хочу отметить, что у него нет внешних и внутренних изменений или патологий – мы его полностью обследовали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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