В Воронежской области будут судить двух мужчин, устроивших вооруженное нападение на продавца

12 Февр. 2020 2020-02-12T13:51:27+03:00

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В Россошанский райсуд передали уголовное дело на 34-летнего С. и 22-летнего А. Мужчин обвиняют в разбойном нападении на продавца магазина. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Воронежской области в среду, 12 февраля.

По версии следствия, 28 ноября прошлого года Россошанцы ворвались в торговый зал одного из магазинов, а затем С. выстрелил в потолок и потребовал отдать им все деньги из кассы. Горожане забрали 10 тысяч рублей и сбежали.

Теперь местным жителям грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU