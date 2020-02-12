2020-02-12T13:35:08+03:00
Общество

В Воронеже на улице Шишкова лопнула стальная труба водопровода

Сейчас специалисты проводят ремонт
Олег ИВАНОВ
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Работы идутРаботы идутФото: предоставлено ООО "РВК-Воронеж".
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Специалисты «РВК-Воронеж» устраняют последствия утечки в районе дома №1 по улице Шишкова. Сложность оказалась в том, что поврежденная водопроводная линия не была нанесена на схемы, поэтому ее определяли с помощью специального акустического оборудования - течеискателя.

- В настоящее время место повреждения найдено, ведется разработка котлована для производства восстановительных работ. Предположительной причиной стал перелом стальной трубы, которая врезана в водовод диаметром 400 мм. Специалисты уже произвели его перекрытие, при этом, несмотря на большой диаметр трубы и благодаря грамотно выстроенной схеме переключений, без воды осталось всего лишь одно нежилое помещение. К работам привлечены 7 единиц спецтехники, в том числе 2 экскаватора, 2 КАМАЗа, мобильная перекачивающая станция, - комментирую в «РВК-Воронеж».

ИСТОЧНИК KP.RU

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