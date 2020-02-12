Вьетнамец заплатил жительнице Воронежа за фиктивный брак 45 тысяч ради гражданства

12 Февр. 2020 2020-02-12T13:32:41+03:00

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В Воронеже прокуратура направила в суд иск о признании недействительным фиктивного брака между 38-летней местной жительницей и 33-летним вьетнамцем. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в среду, 12 февраля.

Так, в 2018 году мужчина связался с горожанкой и предложил ей 45 тысяч за заключение фиктивного брака. Женщина согласилась. И в августе того же года их зарегистрировали в ЗАГСе Новоусманского района.

После этого супруги больше никогда не общались и не жили вместе. Мужчина был прописан у своих родственников, где находился все время. Даже сыновья женщины никогда не видели мужа матери, а о том, что она состоит в фиктивном браке узнали от нее.

- Заключение фиктивного брака послужило основанием для получения в феврале 2019 года гражданином Вьетнама разрешения на временное пребывание в Российской Федерации без установленной квоты и в дальнейшем дает ему право на получение гражданства в упрощенном порядке, - пояснили в пресс-службе облпрокуратуры.

Теперь по суду их брак расторгнут.

ИСТОЧНИК KP.RU