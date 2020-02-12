Воронежские синоптики рассказали, сколько будет идти снег

12 Февр. 2020 2020-02-12T13:25:49+03:00

Уже в День влюбленных они обещают оттепель

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Синоптики полагают, что мощный снегопад, пришедший в Воронеж, продлится недолго. Вскоре он сменится оттепелью.

- Причина нынешнего снегопада – глубокий циклон с центром над странами Скандинавии, - рассказал начальник Воронежского гидрометцентра Александр Сушков. – Он уже ослабевает. Снег будет идти до пятницы, 14 февраля. В День влюбленных выглянет солнце, есть небольшая вероятность дождя, и сразу потеплеет – до +2. Примерно такая же погода сохранится до 21 февраля: небольшой мороз ночью и оттепель днем.

В ночь на четверг, 13 февраля, метеорологи обещают, что юго-восточный ветер сменится на северо-западный, который принесет с собой -3 градуса. Будет продолжать идти снег, днем он временами будет переходить в дождь. Температура поднимется до нуля.

Ночью в пятницу, 14 февраля, подует юго-западный ветер, вероятен небольшой снег при -2 градусах. Днем выглянет солнце, и температура скакнет до +2.

В ночь на субботу, 15 февраля, прогнозируют пасмурную погоду без осадков и -4 градуса. Днем столбик термометра поднимется до +2, вероятен дождь.

Ночью в воскресенье, 16 февраля, подует южный ветер, но он практически не изменит погоду. Она будет, как и сутки назад, пасмурной при -4 градусах. Днем солнце порой будет прорываться сквозь облака. Потеплеет до +2, осадков не обещают.

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ИСТОЧНИК KP.RU