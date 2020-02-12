Студенты воронежских вузов узнали о своих правах
В регионе продолжает работу образовательный проект «Парламентский урок», рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов
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История российского парламентаризма, формирование федерального и регионального законодательства, а также реализация нацпроектов – главные темы проекта в 2020 году.
Парламентские уроки для школьников и студентов стартовали в регионе по поручению председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетёсова. В рамках таких уроков депутаты регионального парламента встречались с молодежью на территории учебных заведений, расположенных в их избирательных округах.
ИСТОЧНИК KP.RU