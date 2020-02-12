Воронежских дам с 8 марта поздравит «Тодес»

12 Февр. 2020 2020-02-12T12:44:37+03:00

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7 марта в Воронеж приедет Театр танца Аллы Духовой Todes. Артисты привезут спектакль #продолжение. В новой танцевальной программе соединились танцевальный мир, номера, которые еще никто не видел, захватывающие истории и фантастические костюмы.

Все гастроли коллектива в Воронеже, где очень уважают танцевальную школу, проходят с аншлагами. Ведь выступления "Тодеса" - это непременно феерическое действо, невероятная динамика, мощнейшая энергетика и всплеск жизненной силы, ярчайшая хореография, соединенная с техническими трюками. Алла Духова заставила публику в России воспринимать эстрадный хореографический коллектив не только как дополнение к концертным номерам звезд, но и как совершенно самостоятельную, яркую творческую единицу.

Представление пройдет в ВКЗ 7 марта в 19.00 (6+).

ИСТОЧНИК KP.RU