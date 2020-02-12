2020-02-12T12:42:28+03:00
Общество

Экс-губернатору Воронежской области передали вакантный мандат депутата Госдумы

Накануне приняли постановление о досрочном прекращении полномочий Геннадия Кулика
Виктор ЛЕВШАКОВ
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12 февраля на заседании Центральной избирательной комиссии был решен вопрос о регистрации Алексея Гордеева депутатом Госдумы Федерального Собрания РФ седьмого созыва. Экс-губернатору Воронежской области передали вакантный мандат, который освободился накануне.

11 февраля Госдума приняла постановление о досрочном прекращении полномочий Геннадия Кулика депутата от фракции «Единая Россия». Он стал советником спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина.

Напомним о том, что Алексей Гордеев перейдет на должность советника спикера Госдумы, сообщил глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.

Алексей Гордеев был заместителем председателя в прежнем составе правительства РФ под руководством Дмитрия Медведева. А с 2009 по 2017 год занимал должность губернатора Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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