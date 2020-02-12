2020-02-12T12:45:17+03:00
Происшествия

В Воронеже мужчина потерял 170 тысяч во время сдачи жилья в аренду

Мошенник попросил у местного жителя данные его карты, чтобы перевести залог
Юлия ДИДЕНКО
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Всего за сутки в Воронежской области зарегистрировано шесть сообщений о мошенничествах.Всего за сутки в Воронежской области зарегистрировано шесть сообщений о мошенничествах.Фото: Юлия ДИДЕНКО
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В Воронеже 31-летний местный житель лишился крупной суммы во время сдачи квартиры в аренду. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в среду, 12 февраля.

Так, мужчина опубликовал на сайте бесплатных объявлений информацию о сдаче жилья. Через некоторое время ему позвонил неизвестный и заявил, что готов снять квартиру. Арендатор попросил лишь сообщить ему данные банковской карты, чтобы он мог перевести залог. Но когда он закончил разговор, с его карты списали 170 тысяч рублей.

Воронежец понял, что стал жертвой мошенника и обратился в полицию. По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Всего за сутки в Воронежской области зарегистрировано шесть сообщений о противоправных мошеннических действиях. Все они совершены бесконтактным способом через интернет и мобильную связь. Общий ущерб составил около полумиллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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