2020-02-12T12:26:01+03:00
Общество

В Воронежской области инспекторы ГИБДД помогли водителю заменить пробитое колесо

Инцидент произошел на трассе «Эртиль-Терновка-Жердевка»
Юлия ДИДЕНКО
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В Воронежской области сотрудники ГИБДД помогли водителю заменить пробитое колесо. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в среду, 12 февраля.

Инцидент произошел на автодороге «Эртиль-Терновка-Жердевка». Инспекторы заметили стоящую на дороге машину с включенной аварийной сигнализацией. Около ВАЗ-2110 находился водитель. Правоохранители остановились, чтобы прояснить ситуацию.

Владелец авто рассказал, что во время движения почувствовал, как его машину начало «уводить» в сторону. Остановившись у края проезжей части, он увидел, что повреждена передняя шина. Мужчина пояснил полицейским, что ему нужно запасное колесо, а проезжающие мимо автомобилисты не останавливаются и помощи ждать не от кого.

Тогда инспекторы помогли ему заменить колесо на запасное. А затем мужчина поблагодарил их за помощь и отправился в путь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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