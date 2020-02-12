Прокуратура начала проверку из-за отключения тепла у 12 тысяч воронежцев

12 Февр. 2020 2020-02-12T12:20:59+03:00

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Воронежская прокуратура проводит проверку по факту аварии в принадлежащей ВАСО котельной на улице Циолковского, 27. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 12 февраля.

Напомним, ЧП случилось накануне около 5.50 утра. Из-за аварии без горячей воды и отопления остались 29 многоквартирных домов, в которых живут 12 тысяч человек, а также детские сады №42 и №180. Поломку не могут устранить уже вторые сутки.

Как пояснили в прокуратуре, теплоснабжающая организация превысила нормативные сроки устранения аварии. Поэтому рассматривается вопрос о возбуждении в отношении ПАО «ВАСО» дела об административном правонарушении по ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами).

В пресс-службе мэрии рассказали, что сейчас на территории ВАСО продолжаются работы по устранению аварии на трубопроводе 600 мм, питающей жилые дома микрорайона ВАИ. Систему отопления перевели на резервный источник, который не позволяет ей полностью остыть. После завершения ремонта и пуска котельной теплоснабжение в полном объеме восстановят быстрее, чем если бы система была слита.

Детские сады работают пока что в штатном режиме, температура в помещениях групп мониторится. Сейчас она соответствует санитарным нормам. Если же опустить до нижнего порога, родителей попросят забрать малышей.

ИСТОЧНИК KP.RU