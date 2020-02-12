2020-02-12T12:20:59+03:00
Происшествия

Прокуратура начала проверку из-за отключения тепла у 12 тысяч воронежцев

Аварию в котельной пытаются устранить уже вторые сутки
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

Воронежская прокуратура проводит проверку по факту аварии в принадлежащей ВАСО котельной на улице Циолковского, 27. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 12 февраля.

Напомним, ЧП случилось накануне около 5.50 утра. Из-за аварии без горячей воды и отопления остались 29 многоквартирных домов, в которых живут 12 тысяч человек, а также детские сады №42 и №180. Поломку не могут устранить уже вторые сутки.

Как пояснили в прокуратуре, теплоснабжающая организация превысила нормативные сроки устранения аварии. Поэтому рассматривается вопрос о возбуждении в отношении ПАО «ВАСО» дела об административном правонарушении по ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами).

В пресс-службе мэрии рассказали, что сейчас на территории ВАСО продолжаются работы по устранению аварии на трубопроводе 600 мм, питающей жилые дома микрорайона ВАИ. Систему отопления перевели на резервный источник, который не позволяет ей полностью остыть. После завершения ремонта и пуска котельной теплоснабжение в полном объеме восстановят быстрее, чем если бы система была слита.

Детские сады работают пока что в штатном режиме, температура в помещениях групп мониторится. Сейчас она соответствует санитарным нормам. Если же опустить до нижнего порога, родителей попросят забрать малышей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Воронежцам рассказали, когда будет включаться подсветка «маяка» у парка «Алые паруса»
Жительница Воронежской области через суд добивается назначения пенсии
В Воронеже выписали мать и чудо-ребенка, развивавшегося вне матки
В Воронежской области будут судить двух мужчин, устроивших вооруженное нападение на продавца
В Воронеже на улице Шишкова лопнула стальная труба водопровода
Вьетнамец заплатил жительнице Воронежа за фиктивный брак 45 тысяч ради гражданства
Воронежские синоптики рассказали, сколько будет идти снег
Студенты воронежских вузов узнали о своих правах
Воронежских дам с 8 марта поздравит «Тодес»
Экс-губернатору Воронежской области передали вакантный мандат депутата Госдумы
В Воронеже мужчина потерял 170 тысяч во время сдачи жилья в аренду
В Черноземье услугами СберМобайл пользуются уже более 63,9 тысячи клиентов
В Воронежской области инспекторы ГИБДД помогли водителю заменить пробитое колесо
Прокуратура начала проверку из-за отключения тепла у 12 тысяч воронежцев
Воронежец угнал оставленный на минуту со включенным двигателем автомобиль