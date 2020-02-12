2020-02-12T11:17:04+03:00
Происшествия

Воронежец угнал оставленный на минуту со включенным двигателем автомобиль

Хозяин машины решил быстро сходить в магазин
Юлия ДИДЕНКО
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В Воронеже задержали подозреваемого в самом простом угоне автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в среду, 12 февраля.

Так, накануне в полицию обратился 65-летний владелец «Мерседеса». Мужчина рассказал, что оставил автомобиль со включенным двигателем и открытой дверью на улице Южно-Моравской и на несколько минут отошел в магазин. Когда горожанин вернулся, машины на месте уже не было.

Правоохранители распространили ориентировки с данными похищенного авто по всем постам ГИБДД. И вскоре ту самую машину остановили на проспекте Патриотов. Водитель пояснил, что взял автомобиль, чтобы покататься по городу. Мужчину задержали. Им оказался ранее судимый за имущественное преступление 37-летний воронежец. В отделе полиции он признал вину.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Теперь похитителю грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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