Умер легендарный футболист Валерий Рейнгольд, два года игравший за воронежский «Труд»
Во вторник, 11 февраля, умер известный советский футболист, мастер спорта Валерий Рейнгольд. Валерию Леонидовичу стало плохо на турнире, посвященном 110-й годовщине со дня рождения футболиста и тренера Владимира Степанова. У Рейнгольда случился обширный инфаркт. Ему было 76 лет.
Валерий Рейнгольд известен как авторитетный ветеран московского «Спартака». В последнее время выступал как эксперт, в наше слишком толерантное время выделялся резкими, но вполне обоснованными суждениями о нынешней игре «красно-белых».
Валерий Леонидович имел на это право. Он выступал за московский «Спартак» семь лет – с 1960 по 1967 годы, играл в нападении. За это время он стал чемпионом СССР в 1962 году, серебряным призером – в 1963-м и бронзовым – в 1961-м. Кроме того, дважды стал обладателем Кубка СССР – в 1963 и 1965 годах.
Валерий Рейнгольд в молодости.Фото: с сайта ФК "Факел"
А вот то, что после ухода из «Спартака» два года Рейнгольд отыграл за воронежский «Труд», позже переименованным в «Факел», знают уже немногие. В 1968 и 1969 годах Валерий Леонидович сыграл за наш клуб 55 матчей и забил семь голов. А потом с 1970 по 1974 годы выступал за ярославский «Шинник».
Рейнгольд наводил страх на оборону соперников.Фото: с сайта ФК "Факел"
«Факел» выражает соболезнования родным и близким покойного.
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ИСТОЧНИК KP.RU