Умер легендарный футболист Валерий Рейнгольд, два года игравший за воронежский «Труд»

12 Февр. 2020 2020-02-12T11:15:34+03:00

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Во вторник, 11 февраля, умер известный советский футболист, мастер спорта Валерий Рейнгольд. Валерию Леонидовичу стало плохо на турнире, посвященном 110-й годовщине со дня рождения футболиста и тренера Владимира Степанова. У Рейнгольда случился обширный инфаркт. Ему было 76 лет.

Валерий Рейнгольд известен как авторитетный ветеран московского «Спартака». В последнее время выступал как эксперт, в наше слишком толерантное время выделялся резкими, но вполне обоснованными суждениями о нынешней игре «красно-белых».

Валерий Леонидович имел на это право. Он выступал за московский «Спартак» семь лет – с 1960 по 1967 годы, играл в нападении. За это время он стал чемпионом СССР в 1962 году, серебряным призером – в 1963-м и бронзовым – в 1961-м. Кроме того, дважды стал обладателем Кубка СССР – в 1963 и 1965 годах.

Валерий Рейнгольд в молодости.Фото: с сайта ФК "Факел"

А вот то, что после ухода из «Спартака» два года Рейнгольд отыграл за воронежский «Труд», позже переименованным в «Факел», знают уже немногие. В 1968 и 1969 годах Валерий Леонидович сыграл за наш клуб 55 матчей и забил семь голов. А потом с 1970 по 1974 годы выступал за ярославский «Шинник».

Рейнгольд наводил страх на оборону соперников.Фото: с сайта ФК "Факел"

«Факел» выражает соболезнования родным и близким покойного.

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ИСТОЧНИК KP.RU