Воронежский депутат предложил внести в Конституцию поправку о Боге и браке как союзе мужчины и женщины

12 Февр. 2020 2020-02-12T11:06:31+03:00

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Депутат от Воронежской области, глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов предложил вариант поправки в Конституцию. Так, в преамбуле основного закона хотят закрепить понятие Бога, определить брак как союз мужчины и женщины, отметить победу в Великой Отечественной войне и обозначить сохранение суверенитета.

Полный текст предлагаемой преамбулы выглядит следующим образом:

«Мы, многонациональный российский народ, соединенные общей судьбой на своей земле, традиционными нравственными ценностями, русским языком и культурой, тысячелетней государственностью Великой России, утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие, брак как союз мужчины и женщины, созданный во имя преумножения человеческого рода, благополучия и процветания, чтя память предков, передавших нам веру в Бога, добро, справедливость, любовь и уважение к Родине, исходя из незыблемости исторически сложившегося единства русского и других народов на основе равноправия, культурного и языкового многообразия, отмечая приверженность идеям народовластия, исходя из ответственности за свое Отечество перед Богом, собственной совестью, прошлыми, нынешним и будущими поколениями, сохраняя суверенитет Российской Федерации как правопреемницы Российской Империи и Союза Советских Социалистических Республик - победителя в Великой Отечественной Войне, сознавая Россию ответственной мировой державой, приверженной установлению многополярного мироустройства, сохранению мира во всем мире, утверждению и защите идеалов добра и справедливости, принимаем Конституцию Российской Федерации».

Напомним, 1 февраля патриарх Кирилл предложил внести в Конституцию упоминание о Боге. Он отметил, что многие россияне верят в его существование, независимо от вероисповедования.

- Если в гимне может быть «Богом хранимая родная земля», почему об этом не может быть сказано в нашей Конституции? - добавил глава русской православной церкви.

Ранее президент внес в Госдуму законопроект о поправках к Конституции. Подробнее о возможных изменениях - в нашем материале.

ИСТОЧНИК KP.RU