Воронежский депутат предложил внести в Конституцию поправку о Боге и браке как союзе мужчины и женщины
Депутат от Воронежской области, глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов предложил вариант поправки в Конституцию. Так, в преамбуле основного закона хотят закрепить понятие Бога, определить брак как союз мужчины и женщины, отметить победу в Великой Отечественной войне и обозначить сохранение суверенитета.
Полный текст предлагаемой преамбулы выглядит следующим образом:
«Мы, многонациональный российский народ, соединенные общей судьбой на своей земле, традиционными нравственными ценностями, русским языком и культурой, тысячелетней государственностью Великой России, утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие, брак как союз мужчины и женщины, созданный во имя преумножения человеческого рода, благополучия и процветания, чтя память предков, передавших нам веру в Бога, добро, справедливость, любовь и уважение к Родине, исходя из незыблемости исторически сложившегося единства русского и других народов на основе равноправия, культурного и языкового многообразия, отмечая приверженность идеям народовластия, исходя из ответственности за свое Отечество перед Богом, собственной совестью, прошлыми, нынешним и будущими поколениями, сохраняя суверенитет Российской Федерации как правопреемницы Российской Империи и Союза Советских Социалистических Республик - победителя в Великой Отечественной Войне, сознавая Россию ответственной мировой державой, приверженной установлению многополярного мироустройства, сохранению мира во всем мире, утверждению и защите идеалов добра и справедливости, принимаем Конституцию Российской Федерации».
Напомним, 1 февраля патриарх Кирилл предложил внести в Конституцию упоминание о Боге. Он отметил, что многие россияне верят в его существование, независимо от вероисповедования.
- Если в гимне может быть «Богом хранимая родная земля», почему об этом не может быть сказано в нашей Конституции? - добавил глава русской православной церкви.
Ранее президент внес в Госдуму законопроект о поправках к Конституции. Подробнее о возможных изменениях - в нашем материале.
ИСТОЧНИК KP.RU