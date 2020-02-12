Борьба со снегопадом в Воронеже: 3150 тонн пескосмеси и 1400 кубометров снега

12 Февр. 2020 2020-02-12T10:54:46+03:00

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11 февраля днем и всю ночь на среду, 12 февраля, в Воронеже шел снег не переставая, что в общем-то для этой зимы явление редкое. В мэрии рассказали, что к утру выпало около пяти см осадков. Похоже, их будет больше, так как снег продолжает идти.

По данным городской администрации, сотрудники районных комбинатов благоустройства всю ночь обрабатывали песко-соляной смесью дороги тротуары, чтобы не образовалось наката.

- В ночь задействовали 205 единиц техники, 92 работника ручной уборки, израсходовано 3150 тонн пескосмеси, вывезли 1400 кубометров снега, - отметили в мэрии. - Сейчас в комбинатах прошла пересменка, сразу после завершения утреннего часа-пик звенья тракторов и КДМ вновь выходят на дороги, продолжают посыпку и подметание проезжих частей, убирают образовавшуюся шугу.

От себя хочется добавить, что самой убранной от снега сегодня утром была территория, прилегающая к городской администрации. Коммунальщики там почистили не только дороги, но тротуар и парковку.

ИСТОЧНИК KP.RU