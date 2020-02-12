2020-02-12T10:54:46+03:00
Общество

Борьба со снегопадом в Воронеже: 3150 тонн пескосмеси и 1400 кубометров снега

Сотрудники районных комбинатов благоустройства трудились всю эту ночь
Татьяна МИСТЮКОВА
Поделиться:
Фото предоставлено пресс-службой городской администрации.Фото предоставлено пресс-службой городской администрации.
Изменить размер текста:

11 февраля днем и всю ночь на среду, 12 февраля, в Воронеже шел снег не переставая, что в общем-то для этой зимы явление редкое. В мэрии рассказали, что к утру выпало около пяти см осадков. Похоже, их будет больше, так как снег продолжает идти.

По данным городской администрации, сотрудники районных комбинатов благоустройства всю ночь обрабатывали песко-соляной смесью дороги тротуары, чтобы не образовалось наката.

- В ночь задействовали 205 единиц техники, 92 работника ручной уборки, израсходовано 3150 тонн пескосмеси, вывезли 1400 кубометров снега, - отметили в мэрии. - Сейчас в комбинатах прошла пересменка, сразу после завершения утреннего часа-пик звенья тракторов и КДМ вновь выходят на дороги, продолжают посыпку и подметание проезжих частей, убирают образовавшуюся шугу.

От себя хочется добавить, что самой убранной от снега сегодня утром была территория, прилегающая к городской администрации. Коммунальщики там почистили не только дороги, но тротуар и парковку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Воронежцам рассказали, когда будет включаться подсветка «маяка» у парка «Алые паруса»
Жительница Воронежской области через суд добивается назначения пенсии
В Воронеже выписали мать и чудо-ребенка, развивавшегося вне матки
В Воронежской области будут судить двух мужчин, устроивших вооруженное нападение на продавца
В Воронеже на улице Шишкова лопнула стальная труба водопровода
Вьетнамец заплатил жительнице Воронежа за фиктивный брак 45 тысяч ради гражданства
Воронежские синоптики рассказали, сколько будет идти снег
Студенты воронежских вузов узнали о своих правах
Воронежских дам с 8 марта поздравит «Тодес»
Экс-губернатору Воронежской области передали вакантный мандат депутата Госдумы
В Воронеже мужчина потерял 170 тысяч во время сдачи жилья в аренду
В Черноземье услугами СберМобайл пользуются уже более 63,9 тысячи клиентов
В Воронежской области инспекторы ГИБДД помогли водителю заменить пробитое колесо
Прокуратура начала проверку из-за отключения тепла у 12 тысяч воронежцев
Воронежец угнал оставленный на минуту со включенным двигателем автомобиль