Воронежский авиазавод отправит в Иркутск пилоны лайнеров МС-21

12 Февр. 2020 2020-02-12T10:37:29+03:00

Почти все детали для них произведены ВАСО

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На Воронежском авиазаводе началась передача двенадцатого комплекта пилонов лайнера МС-21 представителям корпорации «Иркут». Это агрегаты для первого самолета такой серии, который будет оснащен самыми современными отечественными авиационными двигателями ПД-14. Информацию сообщили в пресс-службе ВАСО во вторник, 11 февраля.

– Перед нашим заводом стояла задача до конца января выполнить окончательную сборку пилонов, и она решена в полном объеме, – рассказал исполняющий обязанности управляющего директора ПАО «ВАСО» Александр Ярчевский.

Пилоны ПД-14 для МС-21 на заводе сделали впервые. При этом почти все его детали, топливная, гидравлическая, противопожарная системы, система кондиционирования и вентиляции были произведены в цехах ВАСО.

В ВАСО вместе с пермскими коллегами сделали также носовые обтекатели и капоты мотогондол двигателей ПД-14. Кстати, они уже доставлены в Иркутск.

Кроме того Воронежский авиазавод занимается созданием и других деталей для МС-21. Это люки из полимерно-композиционных материалов (ПКМ), обтекатель рельсов закрылков, пилоны, мотогондолы для двигателей ПД-14, створки опор шасси, обтекатель крыло-фюзеляж, детали из ПКМ носовой и хвостовой частей вертикального и горизонтального оперения. В целом доля воронежских деталей в каждом магистральном лайнере МС-21 составляет до 12 процентов. Созданием остального оборудования занимаются другие российские предприятия.

В этом году на ВАСО планируют изготовить еще три комплекта пилонов для двигателей и других агрегатов на МС-21.

ИСТОЧНИК KP.RU