В Воронежской области водитель «Москвича» врезался в дерево и погиб

12 Февр. 2020 2020-02-12T10:18:35+03:00

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В ночном ДТП в Бобровском районе погиб 26-летний парень. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в среду, 12 февраля.

Авария случилась на 56 км автодороги «Анна-Бобров» в 3.30 ночи 11 февраля. Местный житель за рулем автомобиля «Москвич-214120» не справился с управлением, вылетел в кювет и врезался в дерево.

В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте до прибытия скорой помощи. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося.

Всего за сутки В Воронежской области зарегистрировано 121 ДТП, из них в областном центре – 90, на федеральных дорогах – два, в районах области – 29. В 10 ДТП травмы различной степени тяжести получили 15 человек и один погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU