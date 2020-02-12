Жителей Воронежской области полтора года проведут в тюрьме за ограбление кладбища

12 Февр. 2020 2020-02-12T10:03:03+03:00

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Россошанский райсуд вынес приговор двум местным жителям. Мужчин обвинили в краже три металлических столба чугунного ограждения с кладбища. Об этом сообщили в пресс-службе суда во вторник, 11 февраля.

Так, выяснилось, что местные жители заранее договорились о похищении. Они пришли на кладбище и забрали металлические столбы. Стоимость каждого составляла 400 рублей. Украденным они распорядились по своему усмотрению. Ущерб оценили в 1200 рублей.

Свою вину воры признали и даже раскаялись. В итоге суд признал их виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Им назначили наказание в виде лишения свободы на срок год и шесть месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU