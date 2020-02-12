В районах Воронежской области семь школ отправили на карантин
В Воронежской области на карантин по гриппу и ОРВИ закрыли семь школ. Об этом сообщили в пресс-службе департамента образования, науки и молодежной политики региона. Также частично на внеплановые каникулы ушли 82 класса в 28 школах.
Полностью закрыты школы:
- Новоживотинновская СОШ Рамонского муниципального района
- Новоусманская СОШ № 2 Новоусманского муниципального района
-- Новоусманская СОШ №4 Новоусманского муниципального района
- Нагорненская ООШ Россошанского муниципального района
- СОШ №4 Острогожского района
- Солдатская СОШ Острогожского района
- Сторожевская СОШ Острогожского района
- Руководители образовательных учреждений призваны скорректировать учебные программы за счёт резервных часов, отведенных на повторение пройденного материала и принять во внимание возможность дистанционного обучения, личных заочных консультаций, - пояснили в ведомстве.
Напомним, с 11 по 25 февраля на карантин ушли все школы Воронежа. А врачи тем временем объявили о начале эпидемии гриппа в регионе. По итогам прошлой недели эпидпорог превышен на 18,9%.
ИСТОЧНИК KP.RU