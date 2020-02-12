2020-02-12T09:53:28+03:00
Общество

В районах Воронежской области семь школ отправили на карантин

Также занятия отменили в 82 классах в 28 учреждениях
Юлия ДИДЕНКО
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В Воронежской области на карантин по гриппу и ОРВИ закрыли семь школ. Об этом сообщили в пресс-службе департамента образования, науки и молодежной политики региона. Также частично на внеплановые каникулы ушли 82 класса в 28 школах.

Полностью закрыты школы:

- Новоживотинновская СОШ Рамонского муниципального района

- Новоусманская СОШ № 2 Новоусманского муниципального района

-- Новоусманская СОШ №4 Новоусманского муниципального района

- Нагорненская ООШ Россошанского муниципального района

- СОШ №4 Острогожского района

- Солдатская СОШ Острогожского района

- Сторожевская СОШ Острогожского района

- Руководители образовательных учреждений призваны скорректировать учебные программы за счёт резервных часов, отведенных на повторение пройденного материала и принять во внимание возможность дистанционного обучения, личных заочных консультаций, - пояснили в ведомстве.

Напомним, с 11 по 25 февраля на карантин ушли все школы Воронежа. А врачи тем временем объявили о начале эпидемии гриппа в регионе. По итогам прошлой недели эпидпорог превышен на 18,9%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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