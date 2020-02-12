В Воронеже из-за угрозы отравления клиентов могут закрыть популярный бар

12 Февр. 2020 2020-02-12T08:34:29+03:00

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В Воронеже на 90 суток могут закрыть популярный O2 Lounge bar на проспекте Революции. Специалисты Роспотребнадзора нашли в заведении нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального райсуда.

Так, во время внеплановой проверки нашли в баре сразу три нарушения закона.. Речь идет о нарушениях Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «Санитарно-эпидемиологических требований к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них продовольственного сырья и пищевых продуктов», «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях». Часть из них могут стать причиной возникновения пищевых отравлений, кишечных инфекционных и неинфекционных заболеваний у клиентов бара.

Поэтому представители Роспотребнадзора просят суд приостановить деятельность заведения. По ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения) бар могут закрыть на 90 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU