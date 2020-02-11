Воронежский Театр равных поставит три новых спектакля за год

11 Февр. 2020 2020-02-11T23:18:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В 2020-м «Театр равных» планирует выпустить три премьеры, в числе которых спектакль «Домик маэстро Сарафанова», который поставит петербургский режиссер Павел Мясников, а также спектакль-читка «Волшебное кольцо». Над премьерой последнего инклюзивная труппа уже начала работу. В спектакле будут заняты 6-7 артистов, а премьера состоится летом 2020 года.

В марте коллектив покажет постановку «Граждане и прелести культуры» в Пензе, а в октябре - в городах Воронежской области, в апреле отправится во Владимир со спектаклем «Дела семейные». Также в течение года Театр равных планирует принятие участие в двух крупных театральных фестивалях.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU