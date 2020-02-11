В воронежский «Факел» приглашают юных футболистов и детских тренеров

11 Февр. 2020 2020-02-11T20:42:06+03:00

Попробовать свои силы приглашают всех желающих попасть в "Факел" юных футболистов. Фото: с сайта ФК "Факел"

Естественно, чтобы попасть в команду, нужно будет пройти отбор

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В «Факеле» пройдет просмотр игроков 2003-2010 годов рождения для занятий в Центре подготовки юных футболистов. Любой желающий может попробовать свои силы и попасть в структуру профессионального футбольного клуба.

Для того, чтобы стать участником просмотра, нужно подать заявку на электронную почту zuev_mv_fakel@mail.ru по форме, которую можно увидеть здесь. В марте по каждому возрасту будут проводить отбор, по итогам которого будут сформированы команды игроков вышеуказанных возрастов. За дополнительной информацией можно обратиться на мессенджер WhatsApp на номер 8-950-762-1000 (Зуев Максим Викторович).

Также в «Факеле» объявляют открытый конкурс детских тренеров для работы в том же Центре. Требования к кандидатам:

1) лицензия не ниже В-юношеская (А-вратарская) или обучение на этот уровень квалификации в «Академии тренерского мастерства» на момент подачи заявки для участия в конкурсе;

2) опыт работы тренером от трех лет;

3) готовность трудиться полный день.

До 20 марта все желающие могут позвонить с помощью мессенджера WhatsApp на номер 8-950-762-1000 (Максим Викторович Зуев) и узнать подробности. Выслать резюме можно на электронную почту zuev_mv_fakel@mail.ru.

Финальное собеседование пройдет 23 марта на воронежском стадионе «Чайка» (улица Краснознамённая, 101). О времени его начала сообщат дополнительно.

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ИСТОЧНИК KP.RU