В Воронеже директора «Гауса», обвиняемого в присвоении 20 миллионов, выпустили на свободу
Центральный районный суд принял решение выпустить на свободу директора ООО «Гаус» Михаила Швыдченко. Сделали это потому что по закону больше года держать под арестом обвиняемого в преступлении нельзя. На Швыдченко при этом наложили ряд ограничений, ч частности, запретили общаться со всеми, кто проходит по делу «Гауса». Также ему нельзя пользоваться интернетом, посылать сообщения по почте и телеграфу. По телефону разрешили звонить только в экстренных случаях – в скорую, полицию, аварийные службы, МЧС, а также следователю, ведущему его дело. По каждому такому звонку он должен будет отчитываться перед контролирующими его стражами порядка.
Напомним, организация, которую возглавлял Швыдченко, была дилером немецкого автогиганта «Фольскваген». Проблемы у «Гауса» начались, когда офис стали осаждать клиенты, внесшие предоплату за машины, но так их и не получили. Людей долго «кормили» отговорками, но в итоге они обратились в правоохранительные органы.
Работники силовых структур выяснили, что с апреля по декабрь 2018 года, в «Гаусе» взяли с покупателей предоплату на сумму не менее 20 миллионов рублей. При этом людям не дали машины и не вернули деньги. Ответственным за эту ситуацию посчитали директора дилера. 15 февраля 2019 года Михаила Швыдченко арестовали на два месяца, потом этот срок неоднократно продляли. «Фолькваген» же расторг договор с «Гаусом», но при этом не принял на себя обязательства бывшего дилера перед клиентами.
Напомним также, что «Гаус» задолжал и своим сотрудникам, за что попал в «черный список» воронежской прокуратуры.
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ИСТОЧНИК KP.RU