В Воронеже директора «Гауса», обвиняемого в присвоении 20 миллионов, выпустили на свободу

11 Февр. 2020 2020-02-11T20:26:11+03:00

"Гаус" быстро лишили статуса дилера, а вот его обязательств перед клиентами в "Фольксвагене" на себя не взяли. Фото: из архива «КП»

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Центральный районный суд принял решение выпустить на свободу директора ООО «Гаус» Михаила Швыдченко. Сделали это потому что по закону больше года держать под арестом обвиняемого в преступлении нельзя. На Швыдченко при этом наложили ряд ограничений, ч частности, запретили общаться со всеми, кто проходит по делу «Гауса». Также ему нельзя пользоваться интернетом, посылать сообщения по почте и телеграфу. По телефону разрешили звонить только в экстренных случаях – в скорую, полицию, аварийные службы, МЧС, а также следователю, ведущему его дело. По каждому такому звонку он должен будет отчитываться перед контролирующими его стражами порядка.

Напомним, организация, которую возглавлял Швыдченко, была дилером немецкого автогиганта «Фольскваген». Проблемы у «Гауса» начались, когда офис стали осаждать клиенты, внесшие предоплату за машины, но так их и не получили. Людей долго «кормили» отговорками, но в итоге они обратились в правоохранительные органы.

Работники силовых структур выяснили, что с апреля по декабрь 2018 года, в «Гаусе» взяли с покупателей предоплату на сумму не менее 20 миллионов рублей. При этом людям не дали машины и не вернули деньги. Ответственным за эту ситуацию посчитали директора дилера. 15 февраля 2019 года Михаила Швыдченко арестовали на два месяца, потом этот срок неоднократно продляли. «Фолькваген» же расторг договор с «Гаусом», но при этом не принял на себя обязательства бывшего дилера перед клиентами.

Напомним также, что «Гаус» задолжал и своим сотрудникам, за что попал в «черный список» воронежской прокуратуры.

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ИСТОЧНИК KP.RU