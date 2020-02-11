Из воронежского «Факела» ушел полузащитник Темури Букия

11 Февр. 2020 2020-02-11T20:21:49+03:00

В конце первой части чемпионата он играл достаточно часто, но неэффективно

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«Факел» расторг контракт по соглашению сторон с 25-летним полузащитником Темури Букия. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Хавбек, в свое время привлекавшийся в ряды сборной России, в Воронеже яркой игрой не запомнился. В середине первой половины сезона 2019/20 годов он больше времени проводил на скамейке запасных. Сменивший Сергея Оборина Владимир Бесчастных доверял ему больше. Однако статистика красноречива: за 20 матчей результативных действий у Букия нет. Так что расставание выглядит логичным.

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ИСТОЧНИК KP.RU