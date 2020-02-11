В Воронеже почти всех сотрудников военного завода распустили по домам

11 Февр. 2020 2020-02-11T19:16:41+03:00

На предприятии уже около полугода не платят зарплату

Изменить размер текста: A A

Большинство сотрудников АО «172 центральный авторемонтный завод» («172 ЦАРЗ») ушли в неоплачиваемые отпуска или и вовсе уволились. Об этом сообщает «Время Воронежа» со ссылкой на свой источник. По данным издания, работники «172 ЦАРЗ» не получают зарплату уже около полугода. Предприятие занимается ремонтом и производством военной техники. Информация о долгах завода уже звучала на оперативном совещании в областном правительстве.

Сразу несколько компаний обратились в суд с исками в отношении завода. Самые крупные претензии у Кингисеппского машиностроительного завода (Санкт-Петербург) -12,55 млн рублей и «Воронежтеплогаза» - 8,3 млн рублей.

Дело «172 ЦАРЗ» будут рассматривать на заседании арбитражного суда Воронежской области 25 февраля. Третьими лицами к процессу привлекли представителей Министерства обороны и госкорпорации «Ростех».

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU