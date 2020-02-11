В Воронеже отравилась газом 14-летняя девочка

11 Февр. 2020 2020-02-11T18:41:01+03:00

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Во вторник, 11 февраля, ЧП случилось в одной из квартир многоэтажного дома на улице Артамонова.

- В 15.27 в систему «112» обратилась женщина, сказавшая, что ее 14-летняя внучка отравилась газом, - сообщили в ГО и ЧС Воронежа. – Школьница принимала ванну, и ей стало плохо. Бабушка быстро сориентировалась: выключила колонку и открыла окно.

На место происшествия выезжали специалисты ГО и ЧС, работники газовой службы, скорая. Врачи приняли решение госпитализировать девушку. По предварительным данным, ЧП случилось из-за нарушения условий эксплуатации газовых приборов – одновременно были включены газовая колонка и вытяжка.

В ГО и ЧС напоминают симптомы отравления угарным газом: тупая головная боль, головокружение, шум в ушах, путанность сознания вплоть до его потери, нарушение координации движений. Чтобы избежать подобных ЧП, необходимо помнить правила безопасности при обращении с газовыми приборами, регулярно чистить дымоход, проверять состояние вентиляционной системы.

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ИСТОЧНИК KP.RU