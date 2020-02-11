В Воронеже возбудили уголовное дело о невыплате зарплаты на 1 млн. 300 тысяч рублей

11 Февр. 2020 2020-02-11T17:10:47+03:00

В то же время мировой суд вынесет решение по другому жадному начальнику, задолжавшему подчиненным 2,5 миллиона

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В Левобережном районе возбудили уголовное дело в отношении руководителя ООО «АвтоСтандартСервис». Его подозревают в невыплате зарплаты 12 сотрудникам на общую сумму 1 миллион 300 тысяч рублей. Делал он это для увеличения прибыли предприятия, ну и себе он побольше денег оставлял.

По части 2 статьи 145.1 УК РФ «Невыплата заработной платы из корыстной или иной личной заинтересованности» начальнику грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей либо тюремный срок до трех лет.

Примерно в то же время сотрудники прокуратуры Центрального района направили в суд уголовное дело о невыплате заработной платы в ООО «Производственно-строительная компания «Адрем». По версии следствия, 42-летний директор организации с апреля 2018-го по сентябрь 2019 года задолжал 31 работнику. Причем не только зарплату, но и ежемесячные пособия и компенсационные выплаты по уходу за детьми до 1,5 и 3 лет. В итоге долги составили 2 млн. 400 тысяч рублей.

Директор признал свою вину. Сейчас долги предприятия немного снизились – теперь они составляют около 2 миллионов рублей. На начальника подали иски о взыскании невыплаченной зарплаты.

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ИСТОЧНИК KP.RU