2020-02-11T16:46:28+03:00
Общество

В Воронежской области вновь пройдет Форум молодежных парламентов ЦФО

Воронеж будет принимать представителей молодежных заксобраний Центрального федерального округа уже третий раз подряд – первые два Форума также прошли в нашем регионе
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Планируется, что масштабное мероприятие, которое традиционно организуют Воронежская областная Дума и Молодежный парламент Воронежской области, пройдет в конце августа или начале сентября этого года. Об этом сообщила председатель Молодежного парламента Воронежской области Елена Бойкова в ходе первого в новом году заседания молодых законодателей региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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