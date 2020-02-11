Врачи объявили о начале эпидемии гриппа в Воронежской области

11 Февр. 2020 2020-02-11T17:00:37+03:00

За неделю заболели больше 13 тысяч человек Фото: из архива «КП»

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В управлении Роспотребнадзора по Воронежской области подвели итоги по заболеваемости ОРВИ за период с 3 по 9 февраля. В течение недели затемпературили и почувствовали недомогание 13258 жителей региона. Таким образом количество заболевших превысило общий эпидпорог на 18,9%, в том числе среди дошкольников – на 20,2%, а среди школьников – на 21,7%.

Воронежцы болеют гриппом и ОРВИ чаще, чем жители области. За семь дней к врачам обратились 9049 человек. По городу эпидпорог превышен на 20,1%, в том числе среди детей от 3 до 6 лет – на 48,9%, а среди детей в группе от 7 до 14 лет – на 90,9%.

В связи с этим, с 11 февраля всех школьников Воронежа по рекомендации главного государственного санитарного врача отправили на карантин. Вынужденные каникулы продлятся две недели, до 25 февраля. В управлении образования города пообещали наверстать упущенное за счет часов, выделяемых на повторение пройденного материала.

Детские сады продолжают работать, но и в них усилили противоэпидемические мероприятия: строго контролируют количество детей, посещающих учреждения, и следят за состоянием здоровья малышей.

ИСТОЧНИК KP.RU