2020-02-11T16:42:13+03:00
Общество

В Воронеже появились три вакансии с зарплатой больше 200 тысяч рублей

Две из них в сфере торговли, одна – в промышленности
Юрий КОЗЛОВ
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Чтоб ты жил на одну зарплату - в данном случае не самое плохое пожелание.Чтоб ты жил на одну зарплату - в данном случае не самое плохое пожелание.Фото: из архива «КП»
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В агентстве HeadHunter сообщили о трех топ-вакансиях. Кандидатам на них предлагают зарплату более 200 тысяч рублей.

250 тысяч рублей до вычета налогов обещают в ассоциации «Галерея Чижова» и «Группе компаний Евгения Хамина». В первом случае ищут финансового директора, во втором – директора торгового центра.

В «Галерее Чижова» ждут от нового руководителя современной организации бухучета и отчетности – с учетом ИТ-технологий. Также в его функции будут входить контакты с контрагентами, контроль бюджета. Директор должен иметь высшее экономическое образование и опыт работы в этой сфере не менее пяти лет.

В «Группе компаний Евгения Хамина» должностные требования – понятное дело, управление торговым комплексом. Директор ТЦ также обязан контролировать исполнение бюджета и взаимодействие с арендаторами. Само собой, нужно профильное образование. Кроме того, требуется опыт управления предприятием и финансами. Работодатель обещает помочь с жильем и с переездом, если устраивающий их кандидат живет не в Воронеже.

И, наконец, коммерческому директору ООО «Воронежэлеватормельмаш» обещают зарплату от 200 тысяч рублей. Ключевое требование к нему – умение делать эффективные продажи, и навыки управления командой специалистов. Нужен также опыт работы в этой сфере от трех до шести лет, связанной в том числе и с подбором персонала. Коммерческому директору обещают полный соцпакет и бесплатное питание.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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